Париж, , 17:46 — REGNUM Среди франкоязычных пользователей социальной сети Twitter набирает популярность хештег #ЯПротивКарантина (#JeNeMeConfineraiPas), под которым публикуются сообщения тех, кто выступает против введения во Франции третьего с начала 2020 года карантина. Об этом в пятницу, 29 января, передает France Info.

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Как уточняют журналисты, под этим хештегом с 10 января 2021 года в Twitter было опубликовано около 20 500 записей. Первым хештег использовал пользователь Twitter Ксавье Легей, поддержавший запись Дидье Майсто: «Нравится вам это или нет, но я не буду соблюдать карантин».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Ассоциация «Города Франции», которая включает в себя представителей крупных городов и агломераций Франции, написала письмо премьер-министру страны Жану Кастексу, в котором призвала его обеспечить «полную прозрачность» при проведении вакцинации от COVID-19.

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