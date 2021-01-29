Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга обсуждают со специалистами возможную отмену действующего запрета на ночную работу ресторанов, баров и других предприятий общественного питания. Ранее стало известно, что через две недели будет обсуждаться открытие фастфуда в торговых центрах.

Зимнее кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, еще с октября 2020 года с 23 часов до 6 часов утра все заведения общепита в Петербурге должны быть закрыты, за исключением находящихся в аэропорту, на вокзалах и на АЗС, а также производственных столовых.

По данным издания «Фонтанка», в новую редакцию постановления правительства Санкт-Петербурга №121, определяющего порядок ограничений, может войти отмена ночного «комендантского часа» для кафе, ресторанов и баров.

Отмечается, что на мысли в этом направлении Смольный навели решения властей Москвы, согласно которым барам, ресторанам и клубам столицы разрешили работать после 23 часов.

Среди других возможных послаблений обсуждается отмена согласований на проведение спортивных игр со зрителями, увеличение заполняемости кинотеатров и концертных залов до 50%, вслед за театрами, а также разрешение работы ресторанов, не имеющих отдельного входа, в торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Центра Алмазова Евгений Шляхто сообщил, что вопрос об открытии фуд-кортов и фуд-плейсов в торговых центрах может быть рассмотрен через две недели.

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