Сатка, Челябинская область, , 17:09 — REGNUM В Челябинской области утверждено обвинительное заключение в отношении пятерых местных жителей. Им вменяют попытку передачи наркотиков в колонию, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователи полагают, что трое граждан приобрели в октябре 2019 года у неизвестных партию наркотиков общим весом более 10 граммов. Затем они попытались передать это зелье двоим заключённым. Однако сотрудники ФСБ не дали им этого сделать.

Сейчас граждан ожидает суд. Рассматривать дело будут в Сатке.