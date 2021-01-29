Нижегородская область, , 17:07 — REGNUM До пяти лет тюрьмы может грозить нижегородке за нападение на сотрудника Росгвардии при исполнении. Адвокат подозреваемой уверена, что нападения не было, а действия силовика «выходили за рамки полномочий». О скандале 28 января написали нижегородские СМИ .

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Инцидент произошел в одном из торговых центров Нижнего Новгорода. По данным СМИ, девушка зашла в магазин, в котором ее попросили надеть защитную маску, чтобы соблюсти правила нахождения в общественном месте во время пандемии. Средств индивидуальной защиты магазин не предоставил. Девушка требования проигнорировала и отправилась в примерочную.

«На выходе меня поджидали сотрудники Росгвардии. [Сотрудник] повалил меня на пол, ударил головой, скрутил мне руки. В итоге у меня сотрясение мозга, множество ссадин и синяков», — рассказала Елена Ермолаева в интервью каналу «Кстати».

Позже сотрудник правоохранительных органов сказал матери девушки, которая была с ней в момент инцидента, девушка «его укусила».

В Следственном управлении Следственном комитета журналистам рассказали, что подозреваемая применила физическое насилие в отношении сотрудника Росгвардии, а именно «укусила его в левую кисть». Уголовное дело возбуждено по часть 1 статьи 318 УК РФ. Если вина девушки будет доказана ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Идет предварительное расследование.