Рязань, , 17:23 — REGNUM Подготовку волонтёров для работы в пунктах вакцинации от COVID-19 начали в Рязанском кардиодиспансере. Инструктаж пройдут 60 студентов Рязанского медколледжа, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Студенты-медики будут работать в пунктах вакцинации не только кардиодиспансера, но и в других медучреждениях города. Первыми инструктаж прошли девять добровольцев, всего к работе планируется привлечь 60 начинающих специалистов.

«В условиях пандемии нагрузка на штатных медработников значительно увеличилась, поэтому для нас очень важна помощь волонтёров. Добровольцы будут заполнять прививочные анкеты, измерять сатурацию и пульс пришедшим на вакцинацию, заносить данные в компьютер. Кроме того, в случае необходимости волонтёры готовы оказать людям моральную поддержку, ответить на их вопросы», — пояснила главная медицинская сестра диспансера Ольга Чугунова.

Рязанская область получила почти 20 тысяч доз вакцины. Кроме стационарных пунктов вакцинации в регионе задействовали мобильные бригады.

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