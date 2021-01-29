Рязань, 29 января 2021, 17:23 — REGNUM Подготовку волонтёров для работы в пунктах вакцинации от COVID-19 начали в Рязанском кардиодиспансере. Инструктаж пройдут 60 студентов Рязанского медколледжа, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
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Студенты-медики будут работать в пунктах вакцинации не только кардиодиспансера, но и в других медучреждениях города. Первыми инструктаж прошли девять добровольцев, всего к работе планируется привлечь 60 начинающих специалистов.
Рязанская область получила почти 20 тысяч доз вакцины. Кроме стационарных пунктов вакцинации в регионе задействовали мобильные бригады.
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