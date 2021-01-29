Москва, , 17:06 — REGNUM Облегчённая версия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет выпущена в России в феврале 2021 года. Об этом сообщается 29 января в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

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«Мы также запустим однокомпонентную вакцину в феврале — мы назвали её «Спутник лайт», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале января стало известно, что Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований облегчённой версии вакцины от COVID-19 Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.