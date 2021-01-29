Бишкек, , 17:03 — REGNUM Киргизские власти просят индийские клиники рассмотреть возможность снизить стоимости лечения для киргизстанцев, прибывающих в Индию на операции по пересадке костного мозга, печени и почек. Об этом заявил посол Киргизии Асеин Исаев на встрече с руководством госпиталя «Дхарамшила Нараяна» города Нью-Дели.

В ответ на это представители индийской стороны отметили, что для оптимизации лечения киргизских граждан некоторые процедуры стоило бы организовать в Киргизии наряду с проведением онлайн-консультаций индийских докторов.

По итогам встречи стороны договорились об организации в 2021 году взаимных визитов киргизских и индийских медиков для обмена опытом и повышения квалификации.

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