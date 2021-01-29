Самара, 29 января 2021, 17:06 — REGNUM Назвать улицу именем Василия Ланового предложили в Самаре. Об этом 29 января сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин на своей странице в социальной сети.
Он сообщил, что поддерживает порыв жителей Самары, которые предлагают назвать одну из улиц города именем Василия Ланового.
Активист ОНФ также сообщил, что уже обратился к губернатору региона Дмитрию Азарову, мэру Самары Елене Лапушкиной с просьбой поддержать самарцев.
Нуждин подчеркнул, что жители города искренне отзываются на эту инициативу, поскольку Лановой является героем: он олицетворяет собой целую эпоху.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что советский и российский актёр театра и кино, Народный артист СССР Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет.
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