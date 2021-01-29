Москва, , 16:58 — REGNUM Суд на два месяца заключил под стражу уроженку Украины Ольгу Бендас. Об этом 29 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

«Пресненским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Бендас Ольги Валерьевны меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил представитель суда.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По версии следствия, она устроила драку с ОМОНом на несанкционированной акции в Москве 23 января. Под стражей Бендас пробудет как минимум до 28 марта 2021 года.

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