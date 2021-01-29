Москва, , 16:54 — REGNUM Снегопады прогнозируются в Москве в предстоящие выходные, 30−31 января. Об этом сообщил Интерфаксу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с ночи субботы, 30 января, в столице начнётся небольшой снег, атмосферное давление будет снижаться. В воскресенье снегопад усилится, при этом ожидается ветер скоростью до 17 метров в секунду.

«В целом за три дня — пятницу, субботу и воскресенье — высота снега увеличится в Москве на 7−12 сантиметров», — отметил специалист.

Вильфанд также сообщил, что температура воздуха в Москве в последние дни января будет приблизительно на 7 °C выше климатической нормы.

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