Москва, , 16:53 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы доставили читателям немало веселых и курьезных историй из самых разных уголков России: пугающие дорожные переходы, Робинзон из Иркутска, хищение трехсот домкратов и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

На исходе января стало известно, как утилизируют главную, кремлевскую елку страны. Обычно эти елки шли на изготовление хоккейных клюшек и разных скворечников. Но не сейчас. Теперь из елки сделают деревянные корпусы для часов со словами благодарности врачам, а сами часы установят над входами в больницы, пишет «Москвач». На все больницы страны, понятно, их не хватит. Предполагается, что больницы для часов выберут администрации регионов.

В Воронежской области решили отремонтировать небольшой мостик между двумя селами. Он не раз уходил под воду от обильных дождей и паводков, и движение останавливалось к недовольству сельчан. И вот ремонт. Совершенно обычное событие привлекло внимание своей ценой. На ремонт отпустили миллиард рублей, а сами работы, пишет «Черноземец», рассчитаны на три года — до октября 2023.

Ритейлер Wildberries подвел итоги большой распродажи и оказалось, что самые заметные рекорды принадлежат жительницам Центрального федерального округа. Самую дорогую покупку сделала гражданка из Липецка: шубу из норки она купила за 327 тысяч рублей; а самая бюджетная покупка отправилась в Ивановскую область: чехол для мобильного телефона за 20 рублей. «Какая область, такие и рекорды», — иронизирует «Ивановская область: трэш и политика».

Северо-Западный федеральный округ

Жители Санкт-Петербурга просят заменить два длинных и запутанных надземных перехода на обычные «зебры». Нынешние прозвали «крабом» и «креветкой»: чтобы перейти улицу, надо подняться по лестнице, сделать петлю, спуститься, и это отнимает много времени. «Власти против: говорят, тогда будут пробки», — расстраивается «Страновед».

»В центре Петербурга», на Дворцовой начали разбирать новогоднюю елку, причем на неделю раньше, чем планировали. Это вызвало неожиданные претензии и даже возмущение некоторых горожан, которые до последнего откладывали свой визит к елке. Но увы: тому, кто не успел посмотреть на елку, придется ждать целый год.

Между тем в Петербурге продолжают обсуждать любопытную инициативу: разбивать огороды на городских крышах. Идея мало у кого находит отклик. «Интересно, готовы ли участники дискуссии сами питаться зеленью, выращенной в потоках воздуха, поднимающегося от наших улиц?» — интересуется «Ночной губернатор».

Приволжский федеральный округ

Грустные новости из Татарии. Несмотря на переориентацию туристического потока и возросший интерес к поездкам по России, карантинные меры и самоизоляция привели к рекордному и даже беспрецедентному падению турпотока. «Итиль» пишет, что по итогам 2020 года он сократился в Татарии на 47 процентов. Туристическая сфера стала одной из самых пострадавших отраслей экономики.

by Kazan рассказал про второе ЧП с новогодней инсталляцией в Казани. В середине января одна из конструкций упала от ветра, а теперь новогодняя арка опрокинулась от удара «ГАЗели». Конструкция восстановлению не подлежала, ее уже демонтировали и вывезли.

Южный федеральный округ

Арбитражный суд Краснодарского края обязал мэрию Сочи выплатить 55 тысяч рублей ущерба за загрязнение Черного моря. Дело в том, что в море появилась нефтяная жидкость, которое просочилось через незарегистрированную ливневку: по бумагам, она никому не принадлежит. «А раз ответственных нет, то ответственна мэрия. Впрочем, размер компенсации не такой уж большой», — пишет «Кубанская телега».

В Крыму обсуждают странную подсветку здания Госсовета. Она очень яркая, разноцветная и, говорят остряки, больше подходит для какого-нибудь цирка. Теперь решили осветить и Крымский мост. «Архитектурная подсветка становится визитной карточкой Крыма», — смеется ЧКХ.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Все Новости Ставропольского края и ещё чуть-чуть» рассказали об «афере века». Житель Ставрополя разместил в интернете объявление об аренде строительного инвентаря и взял напрокат 300 домкратов, причем ухитрился не заплатить ни копейки. Домкраты он не вернул, все сдал на металлолом. Заведено уголовное дело.

Уральский федеральный округ

«ЯсУрала» пишет, что покой пользователей и чистоту языка в интернете теперь будет защищать уральская казачья кибердружина. Она станет мониторить контент в соцсетях и жаловаться администрации сети на ругань. «Диванных воинов прибыло», — отмечает канал.

Кстати о диванах. «Курганистан» нашел вакансию «испытателя диванов» с зарплатой в 100 тысяч рублей. Для Кургана очень хорошие деньги. И всего-то надо лежать по пять часов в день на диване. После испытания мебель готовы оставить у работника. Но, к сожалению, по указанному номеру (причем московскому) никто не ответил. Вероятно, это была вирусная реклама.

Сибирский федеральный округ

Из Омска могут запустить сразу пять новых авиарейсов: в Москву, Калининград, Владивосток, Хабаровск и даже Пекин. «На фоне этого транспортного прорыва не помешало бы заново и по нормальному связать регулярным автобусным сообщением областной центр с отдаленными селами и части города между собой», — ворчит «Сибирский панк».

В Иркутске нашли «Робинзона». Рыбак провел одиннадцать часов на острове посреди Ангары без связи. «Спасти мужчину удалось только после того, как его случайно заметили прохожие. Спасателям рыбак пояснил, что на остров его привез друг, а вот забрать обратно забыл», — передает грустную историю «Борус».

Дальневосточный федеральный округ

Владивосток никак не избавится от погодных неприятностей. Из-за оттепелей каждый вечер дороги города покрываются коркой льда, интернет заполоняют тонны видео со скользящими автомобилями. Между тем, пишет «Право руля!», до сих пор не устранили последствия ноябрьского «ледяного шторма»: улицы местами покрывает толстый лед, не убраны поломанные ветви деревьев. Такое ощущение, что 2020 год из Владивостока никак не уйдет.

Итальянский велосипедист собрался проехать три тысячи километров по заснеженной Якутии. Но нужны особенные шины, обычные не выдержат морозов. News.Ykt.Ru пишет, что производители из Германии отправили подходящие шины в Якутию, хотя и сами не уверены, выдержат ли они экстремальные температуры. Прецедентов не было.

В Магаданской области решили не ликвидировать все «кладбище кораблей», затопленных в бухте Нагаева. «Смотровая вышка» узнала, что некоторые останутся под водой для туристов-дайверов. Сейчас решают, сколько именно. Вообще здесь затоплено 21 судно.

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение 5 февраля.