Брюссель, , 18:00 — REGNUM Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств одобрит использование третьей вакцины от COVID-19, которая была изобретена англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом 29 января пишет USA Today.

Лаборатория компании AstraZeneca Astrazeneca.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

AstraZeneca будет третьей одобренной в ЕС вакциной. Ранее уже были одобрены вакцины BioNTech-Pfizer и Moderna.

Ранее власти Брюсселя вступили в разногласия с компанией AstraZeneca из-за того, что ожидаемые поставки вакцины были снижены для стран ЕС.

Представители комитета ЕС попросили Бельгию провести расследование бельгийского завода, который является частью компании AstraZeneca.

Бельгия проверила биотехнологическую компанию в Гейтерсберге, Мэриленд, которая поделилась результатами своих исследований потенциальной вакцины. Разработанная вакцина AstraZeneca действует примерно в 90% против вируса COVID-19. Она также работает против двух новых штаммов COVID-19, выявленных в последние месяцы.