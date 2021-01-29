Екатеринбург, , 17:02 — REGNUM В торговых центрах Екатеринбурга могут установить кабинки психологической разгрузки. Об этом сообщили авторы проекта на платформе сбора средств Boomstarter.

Устройство под названием «Психомат» позволит горожанам поговорить с психологом посредством видеочата. Также предлагается возможность совершить сеанс медитации после связи со специалистом.

Диалог может проходить в режиме анонимности — пользователь сам решает, использовать камеру или нет. Авторы проекта уверены, что их устройство поможет улучшить ситуацию с психологическим здоровьем граждан.

Пока авторы собирают средства на проект, который планируется сделать бесплатным для использования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве выявили, что горожане не удовлетворены оказываемой в городе психиатрической помощью.

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