29 января 2021 | Время чтения 7 мин

Очень хочется когда-нибудь написать: ура, население России снова выросло! Но не получается. А за минувший год оно не просто уменьшилось — его число катастрофически рухнуло.

Дарья Юдкевич, , 20:23 — REGNUM По обнародованным данным Росстата, если за январь—декабрь 2019 года население России сократилось на 26,3 тысячи человек, то за январь—декабрь 2020-го — на 438,8 тысячи! У нас и раньше с демографией было плохо, но что изменилось?

Василий Перов. Сцена у могилы (фрагмент). 1859

Как аукнется нам карантинный провал с его отложенной плановой медпомощью — узнаем из будущей статистики (может быть). С экстренной, кстати, тоже: официально экстренная помощь была неофициально сокращена, ведь известно, что можно было попасть в больницу в предынфаркте — и вернуться домой, написав под уговорами отказ от госпитализации.

В итоге в 2020 году умерло 1881,2 тыс. граждан (в 2019-м умерших было 1365,8 тыс.).

Реанимация для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

Родилось за 2020 год меньше, чем за 2019-й (1306,4 тыс. против 1365,8); браков было заключено значительно меньше (716,6 тыс. против 876,9). Как уточняет Росстат, в целом по стране в январе—ноябре 2020 г. число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в январе—ноябре 2019 г. — в 1,2 раза), в 46 субъектах Российской Федерации это превышение составляло 2,4—1,5 раза. Число детей, родившихся у одной женщины, составляет 1,49 (было тоже исключительно мало — 1,50). Для воспроизводства, при котором мы будем держаться хотя бы на плато, нужно, чтобы детей было двое. А это «1,49» — будущая очередная демографическая… уже даже не катастрофа, а некоторый апокалипсис.

Кстати: «В целом по стране отмечается тенденция снижения ожидаемой продолжительности жизни при рождении и снижение суммарного коэффициента рождаемости» (Росстат). В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 73,4 года, а в 2020-м — уже 71,9. Это в среднем. Для мужчин показатель упал еще яростнее, с 68,4 лет до 66,9 — как раз выйти на пенсию и умереть. А обещали, что жить будем дольше, отсюда и пенсионная реформа. Так если жить будем короче (причем гораздо), а детей будет меньше (причем гораздо), то что это за уровень жизни такой прорывной?

В начале карантина попадались оптимисты, которые заверяли, что теперь людям будет нечего делать и к концу нас ждет демографический бум. Психологи уверяли: не будет никакого демографического бума, наоборот, люди испугаются рожать. Но их голоса тонули в море попыток убедить людей, что всё будет хорошо, главное сейчас — не заразиться коронавирусом. Коронавирус — это опасная зараза. Кто переболели им в тяжелой форме, рассказывают о пережитых страданиях — такого никому не пожелаешь. Но ужас перед этим вирусом оказался более смертоносным, чем сам вирус — как в той старой притче о Смерти, которая шла в Багдад с намерением унести там от эпидемии 5 тысяч жизней, а унесла 50 тысяч — потому что остальные умерли от страха.

Пожилая женщина в маске и перчатках Александр Куликов © ИА REGNUM

В те редкие моменты, когда я оказывалась перед телевизором, особенно в начале пандемии, я видела настоящих глашатаев этой паники. На фоне тревожной музыки ведущие замогильными голосами рассказывали, в каких страшных муках умирают от ковида люди, которым всего-навсего стоило один раз выйти на улицу. Показывали переполненные кладбища в США, тоже под тревожную музыку. В Петербурге несколько недель назад в метро прозвучало информационное сообщение, в котором ковид был назван «хронической» болезнью, а ведь это значит, что один раз заразишься — будешь болен до конца жизни, причем эффекты этого заболевания тоже будут хроническими. То есть, судя по нагнетаемой панике, у современного человека перспектив мало, и они весьма недолгие.

С самого начала пандемии настоящие, а не дутые эксперты говорили о необходимости психологически защитить население во время карантина. Их не слушали — то ли потому, что не принимали всерьез, то ли потому, что запуганным человеком проще управлять. В итоге — ковид идет на спад и всё равно тянет за собой демографию, зато вверх пошли преступность и тревожность. Помножив подавленный дух на безработицу и падение доходов, получаем очередную яму в воспроизводстве населения, а добавив к уравнению еще до пандемии зафиксированную «демографическую катастрофу», приходим к неутешительному выводу: население не просто сократилось, у него нет никаких причин увеличиваться.

Самое примечательное, что, посмотрев на данные Росстата по доходам граждан, задумаешься: и чего это они недовольны? Реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились всего на 3,5% по сравнению с 2019-м — практически незаметно в условиях кризиса.

На самом деле — заметно.

Работа продуктового супермаркета в период пандемии Дарья Антонова © ИА REGNUM

Официальный показатель инфляции за 2020 год, установленный ЦБ, составляет 4,9%. По данным Росстата, номинальная, то есть без учёта инфляции, заработная плата выросла больше чем за год, с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года, всего на 4,6%. То есть рост номинальной зарплаты не поспевает за ростом инфляции.

По Росстату, просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), на 1 января 2021 г. составила 1,6 млрд рублей. Причем из всех этих долгов лишь 41,8% образовались в 2020 году, а большая часть долгов перед работниками тянется из прошлых лет. Кстати, как тут же уточняет Росстат, за весь год в стране прошли лишь две забастовки, в них участвовал 141 человек — весьма немного. Можно понять: не в том дело, что, как любят говорить горе-гуру от саморазвития, «их просто всё устраивает», а в том, что они не верят, что им выплатят долг — и что боятся потерять из-за забастовки рабочее место. На котором тянут с зарплатой, но другого нет. Устроены граждане тоже не лучшим образом: в декабре 2020 года безработными были 4,4 млн человек в возрасте от 15 лет. Причем при взгляде на динамику безработицы многое становится ясным:

Динамика численности безработных возраста 15 лет и старше за 2019 и 2020 года, тыс. человек. Росстат

2019 2020 Январь 3667 3482 Февраль 3655 3425 Март 3518 3485 Апрель 3554 4286 Май 302 4513 Июнь 3334 4606 Июль 3364 4731 Август 3258 4808 Сентябрь 3371 4777 Октябрь 3476 4694 Ноябрь 3507 4616 Декабрь 3473 4433 В среднем за месяц 3465 4321

Масочный режим Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

А тут тебе еще говорят: зато у тебя не ковид. И получается: с одной стороны — ковид, с другой — безденежье (или работодатель кинет, или работодателя кинут). Поэтому дичайшие демографические итоги 2020 года закономерны. Не признав этого, с их последствиями вообще невозможно будет справиться — хотя это, вообще, представляется всё более трудной задачей. Которую не решить одними лишь денежными вливаниями. Не работают они без уверенности человека в завтрашнем дне, и не пособиями эта уверенность создается. Пособие само по себе говорит о неблагополучии, потому что в благополучной ситуации оно, может, погоды и не сделает. Поэтому прекрасно, когда государство может как-то поддержать человека в трудное время, но когда он видит, что время трудное длится и конца-края ему не видать — очень мала вероятность, что он не откажется от деторождения. Есть те, кто не откажется. Но, судя по новым данным, они в меньшинстве. И пока что ничего не предвещает иного.