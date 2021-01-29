Красногорск, , 16:56 — REGNUM В 2020 году 1078 самовольных построек и недостроенных объектов было ликвидировано в Подмосковье. Об этом 29 января сообщается на сайте Мособлархитектуры.

Эта цифра оказалась в три раза выше запланированных показателей. Для сравнения, в 2019 году в регионе ликвидировали 700 подобных объектов, а в 2018 — всего 138.

По словам председателя Мособлархитектуры Владислава Гордиенко, около 60% ликвидированных объектов были снесены, а оставшаяся часть — достроены.

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