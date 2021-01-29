Ульяновск, , 16:21 — REGNUM В Ульяновской области снижается суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба региона.

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По информации на вечер 29 января, в регионе предварительно подтверждено за последние сутки 189 случаев заражения SARS-CoV-2, всего выявлено с начала пандемии 43 597 носителей коронавируса. Отметим, что с 25 января в регионе снижается суточный прирост выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба, новых летальных исходов нет.

В управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области отмечают, что в пандемию проведено свыше 610,4 тыс. лабораторных исследований на коронавирус в отношении почти 580 тыс. человек. Под наблюдением остаются более 11,1 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы из Ульяновска, которые после заграничной поездки своевременно не разместили результаты теста на коронавирус на портале госуслуг, оштрафованы более чем на 900 тыс. рублей. Всего составлено 190 протоколов, суды рассмотрели 104.

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