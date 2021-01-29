Самара, , 17:05 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров одобрил создание малой академии научно-образовательного центра (НОЦ) на базе центра для одаренных детей «Вега». Об этом 29 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что данный вопрос обсуждался на заседании попечительского совета центра «Вега».

В ходе мероприятия было принято решение создать на его базе малую академию научно-образовательного центра.

«Идея хорошая, ее необходимо спроецировать на те направления, задачи, которые определены и решает «большой» НОЦ», — подчеркнул президент Самарского университета Виктор Сойфер.

По словам главы области Дмитрия Азарова, в центре «Вега» могут вести любые направления. При этом, если речь идет о совместной работе в рамках НОЦ, то его деятельность должна ориентироваться на задачи, которые стоят перед НОЦ.

«Здесь будет обеспечена преемственность. Ребята в возрасте 7−8 класса, включившись в решение таких масштабных задач, в дальнейшем приведут к успеху те или иные разработки», — подчеркнул он.

В итоге данное предложение было одобрено и внесено в протокол для дальнейшей реализации.

Сообщается, что областной центр «Вега» был открыт в августе 2019 года по модели образовательного центра «Сириус» на базе центра одаренных детей. В нем ведется работа по трем направлениям: «Искусство», «Наука» и «Спорт».

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