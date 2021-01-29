Самара, 29 января 2021, 17:05 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров одобрил создание малой академии научно-образовательного центра (НОЦ) на базе центра для одаренных детей «Вега». Об этом 29 января сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что данный вопрос обсуждался на заседании попечительского совета центра «Вега».
В ходе мероприятия было принято решение создать на его базе малую академию научно-образовательного центра.
По словам главы области Дмитрия Азарова, в центре «Вега» могут вести любые направления. При этом, если речь идет о совместной работе в рамках НОЦ, то его деятельность должна ориентироваться на задачи, которые стоят перед НОЦ.
В итоге данное предложение было одобрено и внесено в протокол для дальнейшей реализации.
Сообщается, что областной центр «Вега» был открыт в августе 2019 года по модели образовательного центра «Сириус» на базе центра одаренных детей. В нем ведется работа по трем направлениям: «Искусство», «Наука» и «Спорт».
Читайте ранее в этом сюжете: К 2024 году в каждом районе Якутии появится детский технопарк