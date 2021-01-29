Казань, , 17:14 — REGNUM В Татарии 1 896 медицинских работников задействовано в процессе вакцинации. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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Количество привлеченных специалистов будет расти, так как планируется открытие новых пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Поэтому численность занятых в прививочной кампании не окончательная, отметил спикер.

ИА REGNUM ранее сообщало, за нарушения ковидных требований в Мензелинске на 30 суток закрыли частную клинику. За неделю сотрудники управления Роспотребнадзора по РТ проверили 543 объекта, нарушения выявлены в 40 из них.

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