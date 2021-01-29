Москва, , 16:00 — REGNUM В Москве с 2020 года услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) на четырёх автобусных маршрутах воспользовались 160 раз. Об этом сообщили 29 января в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В пресс-службе пояснили, что речь идёт об автобусных маршрутах №64, 818, т43, т65 — они проходят через реабилитационный центр «Всероссийского общества слепых». Это социальное учреждение ежедневно посещают порядка 200 человек.

В метрополитене услугами сотрудников ЦОМП за год воспользовались 40 тыс. раз. Пассажиров сопровождали до остановок, станций МЦД и вокзалов.

Как пояснил вице-мэр столицы Максим Ликсутов, в Москве анализируют, какими ещё маршрутами пользуются люди с ограниченным возможностями. Там, по его словам, начнёт работать ЦОМП.