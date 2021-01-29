Кемерово, , 15:58 — REGNUM В Кемеровской области завтра ночью, 30 января, ожидается до — 16 °C, местами по северу — до — 22 °C, по югу — до — 10 °C; днём −5…−10 °C, местами −13…−18°C. Ветер северо-западный 7−12 м/с, ночью местами порывы до 15−20 м/с, переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, ночью по югу местами сильный снег, местами метели. На дорогах возможно возникновение гололёдных явлений и снежных заносов. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В воскресенье, 31 января, ночью по региону ожидается −14…−19°C, местами — до — 28 °C, днём −13…−18°C, местами −5…−10 °C, ветер 3−8 м/с, преимущественно без осадков, ночью местами по югу небольшой снег.

В понедельник, 1 февраля, ночью ожидается до — 12 °C, местами до — 17 °C, днём −2…−7°C, ветер 3−8 м/с, местами порывы до 12 м/с, небольшой снег, на дорогах гололедица.

Сотрудники госавтоинспекции призвали водителей по возможности отказаться от дальних междугородных поездок.