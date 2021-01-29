Владимир, 29 января 2021, 15:57 — REGNUM Во Владимирской области 29 января подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области были зарегистрированы 23 тыс. 191 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 20 тыс. 376 пациентов, в том числе 151 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 669 человек.
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