Москва, , 15:54 — REGNUM Российским правоохранительным органам вряд ли требуется применять жёсткие меры на митингах, поскольку основания для этого практически отсутствуют. Об этом ИА REGNUM заявил почетный президент Международной общественной организации «Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«На сегодняшний день я не вижу каких-либо серьёзных оснований для того, чтобы Росгвардия и полиция в России на митингах выступала более жёстко. Я не вижу серьёзных предпосылок к тому, чтобы наша полиция применяла те средства, которые применяются во Франции, США, Нидерландах и других странах. Конечно, для нас это неприемлемо», — сказал Гончаров.

Он напомнил, что те, кто «протестует против чего-то», на первый план выставляют малолетних детей и подростков: «Без понятия, как родители их могут пускать на такие митинги или как можно самим родителям с детьми там присутствовать и толкать их на определённые провокации. Так что сегодня я не вижу никаких проблем в работе наших правоохранительных органов».

Гончаров также напомнил о нашумевших инцидентах в ходе последних митингов в России: «Что касается женщины, которую ударили ногой в живот, либо же драки с молодым чеченцем — извините, но в таком массовом мероприятии могут быть коллизии, которые просчитать невозможно. Полицейские извинились перед пострадавшей женщиной, а с этим молодым бойцом из Чечни надо разбираться так, как говорит закон».