Калуга, , 16:28 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 156 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 29 января. Днём ранее, 28 января, в регионе были зарегистрированы 155 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 25 тыс. 680 человек, 1974 человека находятся на лечении, 23 тыс. 492 человека выздоровели, 214 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (417), в Обнинске (168), Боровском (115) и Козельском (107) районах.

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