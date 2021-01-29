Москва, , 15:47 — REGNUM Власти Туниса с 1 февраля 2021 года вводят новые более строгие меры для прибывающих в страну иностранных граждан, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Все туристы должны представить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. А после прибытия иностранцы в обязательном порядке садятся на семидневный карантин в одном из отелей-обсерваторов, причём за свой счет.

По окончании карантина иностранных граждан в Тунисе ждет еще один платный ПЦР-тест. Только при его отрицательном результате интурист сможет покинуть обсерватор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тунисе с 14 января ввели четырехдневный общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса.

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