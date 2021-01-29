Липецк, , 15:45 — REGNUM Сокращение ежесуточной численности госпитализируемых в среднем на 15% отмечено в Липецкой области за прошедшую неделю. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, снижается и число зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний и COVID-19.

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Глава региона Игорь Артамонов провёл заседание оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Он рассказал, что в шести инфекционных госпиталях региона продолжают функционировать 2200 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Свободный коечный фонд в среднем составляет 32%. Рассматривается возможность его дальнейшего сокращения в инфекционных госпиталях области.

«Если положительная динамика по числу заболевших и госпитализированных продолжится, то мы отменим ограничения на работу кафе и ресторанов. Уже сейчас разрешен выход на работу сделавшим прививку жителям региона старше 65 лет. Также по согласованию с работодателем можно отменить и удаленную трудовую деятельность», — сказал Игорь Артамонов.

Сейчас в регионе на амбулаторном лечении находятся 2619 человек. Больным выписано 20,7 тыс. рецептов на общую сумму около 13,5 млн рублей. Обеспечивается нормативный охват населения ПЦР-тестированием.

Прививки от COVID-19, по данным на 28 января, получили 16 335 жителей Липецкой области. Это составляет около 90% от запланированного числа. Все муниципальные районы выполнили план вакцинации. При этом Усманский и Становлянский районы справились с ним первыми. С начала второй декады февраля ровно такое же число граждан медики должны привить повторно. Кроме того, в начале февраля ожидается поступления еще 31,5 тыс. доз препарата. Работа вакцинаторов организована и в выходные дни. Всего в Липецкой области развернуто 29 прививочных пунктов, созданы 16 мобильных бригад для иммунизации на выезде в организованных коллективах, торговых центрах, МФЦ и других местах. Привлечены дополнительные сотрудники и волонтеры.

Для транспортировки вакцинируемых до мест проведения иммунизации при необходимости привлекается автотранспорт органов местного самоуправления. В поликлиниках налажено взаимодействие с работодателями области. Записаться на иммунизацию можно с использованием региональной Единой диспетчерской службы, портала госуслуг и в поликлиниках по месту жительства. Липчанам, ранее записавшимся на вакцинацию, напоминают о записи по телефону.