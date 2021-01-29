Ульяновск, , 15:45 — REGNUM Туристы из Ульяновска, которые после заграничной поездки своевременно не разместили результаты теста на коронавирус на портале госуслуг, оштрафованы более чем на 900 тыс. рублей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора Ульяновской области.

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В ведомстве отмечают, что в рамках контроля за гражданами, прибывающими в Россию из зарубежных стран, составлено 190 протоколов об административных правонарушениях. Материалы переданы в суды.

По данным управления на 29 января, судебными органами рассмотрено 104 дела, по результатам которых назначены штрафные санкции на общую сумму 907 500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России, которые возвращаются в страну из-за рубежа, в течение трёх дней должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результатах теста на портале госуслуг. В случае нарушения данной нормы предусмотрена административная ответственность со штрафом в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Напомним, в Ульяновской области с начала пандемии коронавируса лабораторно подтверждено 43 408 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 39 727 человек, умерли 603 пациента.

Отметим, что в Ульяновскую область поступило 6442 дозы вакцины от COVID-19 («Спутник V»), иммунизацию прошли 4,6 тыс. человек. В области ожидают поставку ещё 18,9 тыс. доз препарата «Спутник V».

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