Красногорск, , 15:46 — REGNUM Новый многопрофильный медицинский центр открыт в Подмосковье 29 января. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области.

Объект был построен в составе госпитального комплекса Лапино в Одинцовском городской округе Подмосковья. Медицинское учреждение предназначено для лечения инфекционных заболеваний, в том числе и с COVID-19. Благодаря запуску медицинского комплекса к оказанию плановой медпомощи сможет вернуться хирургический корпус «Лапино-2».

Кроме инфекционных больных, на квалифицированную помощь смогут также рассчитывать пациенты с хирургической патологией, осложненной течением коронавирусной инфекции, беременные и роженицы. Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, медицинский центр удалось открыть в короткий срок благодаря партнерству с министерством обороны РФ.

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