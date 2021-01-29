Новосибирск, , 15:44 — REGNUM Новосибирский аквапарк сообщил о возможности вернуть ранее приобретённые билеты. Учреждение закрыто уже несколько дней, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, утром 25 января на странице новосибирского аквапарка «Аквамир» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что здание заблокировали неизвестные.

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«Дорогие гости! На данный момент работа аквапарка «Аквамир» приостановлена. Для всех кто купил билеты на нашем сайте или на кассе аквапарка, работает служба возвратов, — говорится на официальном сайте учреждения. — Если вы купили билет у наших партнёров, то для осуществления возвратов необходимо обращаться в компанию партнёра аквапарка «Аквамир». Мы приносим свои извинения за предоставленные неудобства».

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что крупнейший в Сибири новосибирский аквапарк «Аквамир» приостановил работу из-за смены арендатора.

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