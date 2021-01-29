Москва, 29 января 2021, 15:43 — REGNUM В России февраль и март 2021 года могут стать переломными в борьбе с COVID-19, заявил 29 января министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
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«Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами и пандемия начнет отступать», — сказал министр журналистам.
Вместе с тем глава Минздрава подчеркнул, что риск заражения коронавирусом остаётся высоким, поэтому необходимо и дальше соблюдать все меры профилактик.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России есть шанс отказаться от масочного режима уже в текущем году при условии массовой вакцинации от коронавируса.
По её словам, иммунитет к новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день выработали около четверти граждан России.
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