Москва, , 15:43 — REGNUM В России февраль и март 2021 года могут стать переломными в борьбе с COVID-19, заявил 29 января министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

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«Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами и пандемия начнет отступать», — сказал министр журналистам.

Вместе с тем глава Минздрава подчеркнул, что риск заражения коронавирусом остаётся высоким, поэтому необходимо и дальше соблюдать все меры профилактик.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России есть шанс отказаться от масочного режима уже в текущем году при условии массовой вакцинации от коронавируса.

По её словам, иммунитет к новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день выработали около четверти граждан России.

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