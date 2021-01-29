Тбилиси, , 16:01 — REGNUM Грузия ведет переговоры со многими странами о помощи с поставками вакцины от COVID-19, и некоторые из них согласились поделиться, если будут излишки. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 29 января заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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"Мы продолжаем очень интенсивную работу с разными странами, производителями, с Евросоюзом. Примерно семь—восемь стран, которые заказали и купили больше, чем им нужно, обещали, что передадут эти дополнительные дозы Грузии», — сказал врач.

Гамкрелидзе отметил, что от COVID-19 планируется вакцинировать 60% взрослого населения страны. Для этого нужно 3,9 млн доз препарата. Грузия перечислила деньги за 1,4 млн доз платформе COVAX, поэтому нужно еще найти 2,5 млн доз.

«Сегодня глобально наблюдается серьезный дефицит вакцин. Одна из основных проблем — несправедливость. Несправедливость в процессе распределения вакцин обсуждалась и исполкомом ВОЗ», — отметил Гамкрелидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, согласно официальным данным на 29 января, за время пандемии выявили 256 956 носителей SARS-CoV-2. Из них за последние сутки — 669.

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