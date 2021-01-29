Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM По итогам 2020 года преступность в Санкт-Петербурге увеличилась на 26,1% по сравнению с 2019 годом. При этом основную «прибавку» дали многократно увеличившиеся случаи мошенничества. Такие данные 29 января обнародовал Петростат.

Всего в городе за истекший год было зафиксировано 61 309 преступлений. Из них больше всего зарегистрировано краж (23 496, рост на 22,2%) и случаев мошенничества (13 435, рост в 3,5 раза).

Также увеличилось количество случаев подпадающего под уголовное наказание хулиганства (125 случаев, +19%), убийств и покушений на убийство (149 случаев, +7,2%).

В то же время на 30% снизилось количество изнасилований, на 10,6% — случаев умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью, на 15,9% — число разбоев, на 13,5% меньше стало грабежей, на 6,5% уменьшилось количество наркопреступлений, однако их доля в общем числе преступлений составила 12,6%.

«Из общего числа зарегистрированных преступлений 22 917 отнесено к тяжким и особо тяжким преступлениям, что на 36,8% больше, чем в 2019 году. Их доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила 37,4%», — отметили в Петростате.

Также в 2020 году зарегистрировано 2911 преступлений экономической направленности, что на 8,1% больше, чем в 2019 году.

За 2020 год в Петербурге задержано 18 635 лиц, совершивших преступления.

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