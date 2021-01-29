Москва, , 15:35 — REGNUM На юго-востоке Москвы начал работать флагманский центр «Мои документы», сообщили 29 января в пресс-службе мэра и правительства города.

Новый центр расположился на территории Нижегородского района в торговом центре «Город» на Рязанском проспекте. В торжественной церемонии открытия принял участия мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что число флагманских центров увеличилось до пяти, и в ближайшие годы откроются новые. Их получат жители и других округов.

В открывшемся центре работают 63 окна приёма. Центр будет работать ежедневно без перерывов с 10:00 до 22:00.