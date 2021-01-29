Москва, , 15:33 — REGNUM Вакцинация 60% взрослого населения РФ от COVID-19 должна завершиться до середины 2021 года. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«По всей стране мы должны привить 60% взрослого населения, в графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии», — сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что в случае, если промышленность «выпустит эти объемы раньше», Минздрав РФ будет готов «привить раньше».