Мензелинск, Татария, , 15:41 — REGNUM За нарушения ковидных требований в Мензелинске закрыли частную клинику. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

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По результатам проверки объект частного здравоохранения в Мензелинском районе приостановил деятельность на 30 суток, отметила руководитель ведомства. За неделю сотрудники управления проверили 543 объекта, нарушения выявлены в 40 из них. 12 торговых объектов, шесть частных клиник, четыре точки общественного питания и другие также не соблюдали ковидные требования. По этим объектам составлено 55 протоколов на общую сумму 475,5 тыс. рублей, добавила главный санитарный врач республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии провакцинировано «Спутником V», по информации на 29 января, 12 777 человек. Вторую дозу препарата получили 2 476 жителей. Всего в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины, использовано из них 95,1%.

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