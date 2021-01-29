Екатеринбург, , 15:49 — REGNUM В Свердловской области выписали с начала пандемии COVID-19 уже 62 328 пациентов, у которых ранее выявляли данное заболевание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 29 января 2021 года, за минувшие сутки из больниц выписано 380 человек. Для сравнения, 28 января говорилось о выписке 384 пациентов, победивших COVID-19.

В медицинских учреждениях Екатеринбурга и других муниципалитетов находятся 2120 больных с новой коронавирусной инфекцией в состоянии средней тяжести и 389 — в тяжёлом состоянии (262 лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, из них 174 подключены к ИВЛ).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе скончались от COVID-19 более 2 тыс. человек.