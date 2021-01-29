Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Студенты Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина продолжат обучение с 8 февраля в смешанном формате. Об этом 29 января корреспонденту ИА REGNUM сообщил ректор вуза Станислав Еремеев.

Ректор Ленобластного университета Станислав Еремеев.

Lengu.ru

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Напомним, согласно приказу главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, российские студенты смогут вернуться к очному формату обучения в подведомственных Минобрнауки РФ вузах с 8 февраля 2021 года. Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки РФ, рекомендовано также выйти на очный формат обучения с 8 февраля, исходя из эпидемиологической обстановки в регионах.

«Это хорошая новость, которая с одной стороны фиксирует, что страна потихонечку, в условиях пандемийных ограничений, начинает их снимать. С другой стороны, здесь не должно быть бездумного подхода», — пояснил собеседник агентства.

Он указал, что филиалы ЛГУ им. Пушкина расположены в разных районах Ленинградской области. И в регионе продолжает действовать система «светофор», которая распределяете все 17 районов области на три зоны: «красная» — там где обстановка с заболеваемостью высокая (семь районов), «желтая» — обстановка напряженная (шесть районов) и «зеленая» — обстановка благополучная (четыре района). Во всех районах, в зависимости от обстановки, действуют разные ограничения.

«В этой идеологии мы и будем дальше работать. С одной стороны, мы максимально будем расширять механизмы возвращения наших студентов на образовательные площадки, но это будет смешанный режим», — уточнил Станислав Еремеев.

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