Джакарта, 29 января 2021, 15:31 — REGNUM Национальной полиции Индонезии удалось опознать тела еще трёх погибших при крушении лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik.
Установлены личности ещё трех погибших в авиакатастрофе в Индонезии, включая пилота лайнера Sriwijaya Air.
Всего полиции удалось идентифицировать 58 из 62 жертв авиакатастрофы. Опознаны тела 30 мужчин и 28 женщин.
К настоящему времени министерство внутренних дел Индонезии выдало семьям погибших при крушении лайнера 53 свидетельства о смерти.
Как сообщало ИА REGNUM, группа судебно-медицинских экспертов Университета Индонезии (UI) присоединилась к полиции для оказания помощи в идентификации жертв авиакатастрофы.
Подробнее в материале: Студенты-медики помогают в идентификации жертв авиакатастрофы в Индонезии
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