Москва, , 15:26 — REGNUM На северо-востоке Москвы выявили и демонтировали незаконную пристройку к зданию. Об этом 29 января сообщает пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

Объект располагался по адресу: улица Космонавтов, владение 18. К двухэтажному нежилому зданию примыкала блочная пристройка площадью 55,8 кв. метров и переход 7,8 кв. метров.

Как установили специалисты инспекции, разрешение на возведение постройки не выдавалось, на учёт объект недвижимости не поставлен и имущественные права не зарегистрированы. Площади использовались для предоставления медицинских услуг.

После вмешательство собственник здания добровольно демонтировал пристройку.