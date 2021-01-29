Красногорск, , 15:27 — REGNUM По состоянию на 29 января в Подмосковье есть около 67 тыс. свободных вакансий. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

По словам министра социального развития региона Ирины Фаевской, в области у граждан также есть возможность пройти переобучение на новые специальности. Причем с начала года к переобучению в центрах занятости приступили 11 человек.

«У нас есть банк вакансий, и он составляет 67 тысяч свободных вакансий. Здесь есть некое несоответствие между ожиданиями наших жителей по тем профессиям, которые предлагаются. Но каждый житель может пройти переобучение в центре занятости на предмет повышения квалификации», — сказала Фаевская.

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