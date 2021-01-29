Москва, , 15:26 — REGNUM Соратнику блогера Алексея Навального Леониду Волкову заочно предъявлено обвинение в склонении подростков к участию в незаконных акциях. Об этом сообщила 29 января официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Исследование показало, что Волков через интернет призывал несовершеннолетних к участию в несогласованных митингах. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ, «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий».

«Волков объявлен в розыск», — заявила Петренко.

Ранее в распоряжении следствия оказались видеозаписи, на которых Волков обращается к подросткам с призывом приходить на митинги. Он руководит сетью региональных «штабов Навального».

Читайте ранее в этом сюжете: СКР возбудил дело против Волкова за вовлечение детей в незаконные акции