Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Приемная дочь нового вице-президента США Камалы Харрис Элла Эмхофф, удивившая своим чувством вкуса зрителей церемонии инаугурации Джо Байдена, подписала контракт о сотрудничестве с одним из ведущих модельных агентств, сообщает 29 января CNN.

Эмхофф будет работать к таким ведущими топ-моделями, как Карли Клосс и Жизель Бюндхен, а также с певицами, такими как Селена Гомес, в престижном списке IMG Models. Представитель агентства подтвердил заключение договора, но отказался от дальнейших комментариев.

О заключении соглашения стало известно всего через несколько дней после того, как IMG Models подписала контракт с поэтессой Амандой Горман, еще одной звездой инаугурации президента Байдена.

Вскоре после инаугурации президента писатель и редактор Эван Росс Кац написал в Twitter, что Эмхофф стала «иконой стиля в процессе становления». Тем временем розничный торговец модной одеждой Lyst сообщил о 455%-ном всплеске поисковых запросов Miu Miu в течение шести часов после инаугурации.

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