Липецк, 29 января 2021, 15:14 — REGNUM В Липецкой области 29 января подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона было выявлено 20 тыс. 632 положительных теста.
За весь период наблюдения 16 тыс. 647 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 153 — за последние сутки. 366 человек скончались.
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