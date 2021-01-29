Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM Власти Екатеринбурга довольны реконструкцией сквера возле Оперного театра. Об этом заявила глава комитета мэрии по благоустройству Тамара Благодаткова на брифинге.

Ранее в администрации города угрожали подрядчику, занятому реконструкцией сквера, уголовным делом. Оказалось, что исполнитель установил не соответствующие проекту фонари.

Чиновница признала, что ранее к работе подрядчика и её итогам предъявлялись «вполне справедливые замечания». «Сейчас все довольны и содержанием объекта и тем, что в нем находится», — добавила Благодаткова.

Глава комитета призвала жителей города «быть терпимее» и не зацикливаться на вопросах в стиле «почему всё плохо». Даже зимой горожане заходят в сквер отдохнуть, и недовольных объектом нет, уверена представительница администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, вандалы несколько раз разбивали фонари в сквере у Оперного после реконструкции территории.

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