Тбилиси, , 15:15 — REGNUM Соотношение количества выявленных в Грузии за последние сутки носителей SARS-CoV-2 к числу проведённых тестов на коронавирус составило 3,5%, что является самым низким результатом за последние три месяца. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 29 января рассказал на брифинге руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, ведущий иммунолог страны Амиран Гамкрелидзе.

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«Сегодня за последние три месяца у нас самый низкий показатель положительности — 3,5%. За последние семь дней — 4,7%, а за 14 дней — 5,8%», — сказал врач.

Он сообщил, что пиковые значения этого показателя пришлись на начало декабря прошлого года. Тогда до 30% тестов показывали положительный результат. После этого доля положительных тестов стала неуклонно снижаться.

Гамкрелидзе подчеркнул, что, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, он выступает против того, чтобы резко отменять карантинные меры. По мнению врача, это может привести к росту темпов распространения коронавируса.

Напомним, ранее в правительстве Грузии объявили о постепенной отмене карантинных мер, действующих с 28 ноября 2020 года. 1 февраля снимается большинство ограничений по всей стране, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси. В этих городах действие карантинных мер продлили до 1 марта. Из-за продления срока действий ограничений в Тбилиси и Кутаиси начались массовые акции протеста.

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