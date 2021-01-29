Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Школы и вузы должны работать в офлайн-режиме, несмотря на коронавирус. Таким мнением поделился глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Центра им. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

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"Весь мир понимает, что дети должны ходить в школы. Я считаю, что в Питере мы молодцы, что во вторую волну, по крайней мере, не закрывали школы. Дети болеют мало», — сказал Шляхто.

Он подчеркнул, что у него такое же отношение и к вузам — студенты должны присутствовать на занятиях.

«По студентам то же. Мы в Центре Алмазова не закрывали обучение, этого не нужно делать. Закрывать, переходить на онлайн — ничем хорошим это не заканчивается», — заявил Шляхто.

Он упомянул «психические нарушения», которые якобы развиваются у детей и подростков, которые не посещают школу и не социализируются.

«Дети должны общаться и ходить в школу, иначе будут проблемы», — добавил Шляхто.

Отметим, петербургские университеты собираются вернуться к смешанному формату обучения в весеннем семестре. Частично выйти из онлайна предложил глава Минобрнауки Валерий Фальков.