Банжул, , 15:13 — REGNUM В Гамбии собираются публично раскрыть личности 40 человек, которые грубо нарушили ограничения, введённые для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на постановление правительства.

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В соответствии с постановлением, 40 человек самовольно покинули центры лечения от COVID-19, и теперь они угрожают жизням других людей.

«У них был положительный результат теста, их отвезли в лечебные центры, и они решили уехать [из центра], причем из 155 человек 40 решили не соблюдать карантинные меры», — рассказал корреспондент BBC Омар Уолли.

По данным Университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрировано 4019 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 128 смертей.

«Многие люди все еще не верят, что коронавирус существует, поэтому, если правительство опубликует эти имена, это одно, но будут ли эти люди соблюдать правила, это другое дело», — сказал он.

Уолли добавил, что политические лидеры продолжают свою предвыборную деятельность в преддверии декабрьских выборов, игнорируя руководящие принципы для борьбы с пандемией.