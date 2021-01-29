Красногорск, , 15:00 — REGNUM В Московской области зарегистрировано около 130 тыс. безработных, сообщила 29 января министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Она пояснила, что в пик распространения коронавируса цифра была больше — порядка 155 тыс. человек. Однако и нынешний уровень, по мнению чиновницы, остаётся высоким.

«У нас сохраняется высокий уровень по безработице. Количество безработных граждан на сегодняшний день — 130 тысяч человек», — сказала она.

Фаевская напомнила, что размер пособия по безработицы в регионе составляет от 1,5 тыс. рублей до 12,3 тыс. рублей.

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