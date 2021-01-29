Челябинск, , 15:00 — REGNUM В Челябинской области сразу несколько больниц будут возвращены к плановому режиму работы. Об этом сообщает региональный минздрав.

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В течение недели такая работа целиком возобновится в горбольнице №11 Челябинска, первой горбольнице Копейска, райбольнице Каслей, Областном госпитале ветеранов и Областном перинатальном центре. Частично к доковидному режиму перейдут больницы Сатки, Магнитогорска и Златоуста. Также пациентов будут принимать и базы долечивания в Увелке, Магнитогорске, Миасском, Катав-Ивановске и Трёхгорном.

В минздраве добавили, что к своей профильной деятельности уже целиком вернулись райбольницы Верхнеуральска, Карталов, Еткуля и Сосновского района; а также детская горбольница №7 Челябинска, больница № 3 Магнитогорска и больница № 3 Миасса. Кроме того, в областной больнице №3 вернули в прежний режим 40 коек, а в горбольнице №1 хирургический корпус снова работает по профилю.