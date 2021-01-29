Москва, , 14:54 — REGNUM В Москве в течение недели суды вынесли 154 решения об административных арестах и 354 постановления о штрафах за участие в незаконной акции 23 января в российской столице. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Арестованы 154 человека (23 человека по ст. 19.3 КоАП РФ и 131 человек — по ст. 20.2. КоАП РФ), оштрафованы 354 (два человека по статье 19.3 КоАП РФ и 352 человека — по ст. 20.2 КоАП РФ», — сообщили ТАСС в суде.

Всего по делу о незаконных акциях столичные суды получили 1 608 дел об административных правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконные акции протеста прошли в ряде городов России 23 января. Подстрекателями к беспорядкам выступили сторонники блогера Навального, находящегося под стражей. При этом организаторы беспорядков пытались активно вовлечь в них несовершеннолетних. В ряде городов взрослые протестующие просто прикрывались несовершеннолетними от силовиков.

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