Москва, , 15:19 — REGNUM Участие детей в несанкционированных акциях протеста во многом вызвано отсутствием должного внимания и заботы к ним со стороны родителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 29 января ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации (НРА) Алексей Гусев.

«Одной из ключевых причин мы видим скрытую безнадзорность наших детей. Хотя многие из них живут в полных семьях, родители уделяют им мало времени», — сказал Гусев.

Причем, зачастую, у родителей есть свободное время, однако они посвящают его не детям, а чему-то другому. Для решения этой проблемы НРА объявила акцию «Проснись, родительское сердце!». Её суть сводится к тому, чтобы больше внимания уделять детям, разговаривать с ними об интересных им вещах, узнавать о проблемах, которые их волнуют. Ассоциация призвала родителей провести предстоящие выходные, 30 и 31 января, вместе с детьми, например, пойти всей семьей гулять в лес, на лыжах, на шашлыки или устроить другие развлечения.

«Пусть лучше это будет прогулка с родителями, чем «прогулка» с чужими людьми, которые зовут ребенка. Что детей призывают на митинги — дело совести организаторов митингов. Но то, что дети ведутся на эти призывы часто связано с тем, что он дома чувствует себя ненужным. Многие дети среди причин посещения акций протеста, говорили, что это связано не с их политической позицией, просто им обещали, что будет интересно и прикольно. Так почему дома не интересно? Потому что дома не уделяется достаточно внимания», — сказал Гусев.

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